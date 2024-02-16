Rizespor'da Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor'da Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik
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16 Şubat 2024 15:10
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 yenilen Rize temsilcisi, 36 puan ile 6. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Janne-Pekka Laine, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kampa girecek.

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