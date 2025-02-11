Rizespor, Berkay Özcan'ı açıkladı

Başakşehir'de kadro dışı kalan Berkay Özcan'ın yeni adresi Rizespor oldu.
Karadeniz ekibi, Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Rizespor'un açıklaması şu şekilde:
"Çaykur Rizespor'umuz, Rams Başakşehir FK forması giyen Berkay Özcan ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma imzaladı.
Rams Başakşehir FK ile yapılan anlaşmanın ardından kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan ve takımımızın 20 numaralı formasını giyecek Berkay Özcan'a "Hoş geldin" diyor başarılar diliyoruz."
Karadeniz ekibi, Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Rizespor'un açıklaması şu şekilde:
"Çaykur Rizespor'umuz, Rams Başakşehir FK forması giyen Berkay Özcan ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma imzaladı.
Rams Başakşehir FK ile yapılan anlaşmanın ardından kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan ve takımımızın 20 numaralı formasını giyecek Berkay Özcan'a "Hoş geldin" diyor başarılar diliyoruz."
YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<