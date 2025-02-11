Rizespor, Berkay Özcan'ı açıkladı

Rizespor, Başakşehir'den orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Rizespor, Berkay Özcan'ı açıkladı
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11 Şubat 2025 18:35
Başakşehir'de kadro dışı kalan Berkay Özcan'ın yeni adresi Rizespor oldu.

Karadeniz ekibi, Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Rizespor'un açıklaması şu şekilde:

"Çaykur Rizespor'umuz, Rams Başakşehir FK forması giyen Berkay Özcan ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma imzaladı.

Rams Başakşehir FK ile yapılan anlaşmanın ardından kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan ve takımımızın 20 numaralı formasını giyecek Berkay Özcan'a "Hoş geldin" diyor başarılar diliyoruz."


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