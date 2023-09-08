Rizespor'a deneyimli santrfor: Hernandez

Trendyol Süper Lig'e yeniden yükselen Çaykur Rizespor deneyimli santrfor Abel Hernandez transferinde sona yaklaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Rizespor'a deneyimli santrfor: Hernandez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2023 09:33
Süper Lig'e geri dönen Rizespor, 4 maç sonunda topladığı 7 puanla 5. sırada yer aldı. Diğer yandan da transfere devam eden Karadeniz ekibi, rotasını Uruguay'a çevirdi.

İMZAYA SICAK BAKIYOR

Yeşil-Mavililer, Penarol'da forma giyen Abel Hernandez ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.

Kariyerinde daha önce Hull City, Palermo ve CSKA Moskova gibi takımların formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu da imza atmaya sıcak bakıyor.

21 MAÇA ÇIKTI

Hernandez, bu sezon çıktığı 21 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery