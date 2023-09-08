Rizespor'a deneyimli santrfor: Hernandez

Süper Lig'e geri dönen Rizespor, 4 maç sonunda topladığı 7 puanla 5. sırada yer aldı. Diğer yandan da transfere devam eden Karadeniz ekibi, rotasını Uruguay'a çevirdi.



İMZAYA SICAK BAKIYOR



Yeşil-Mavililer, Penarol'da forma giyen Abel Hernandez ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.



Kariyerinde daha önce Hull City, Palermo ve CSKA Moskova gibi takımların formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu da imza atmaya sıcak bakıyor.



21 MAÇA ÇIKTI



Hernandez, bu sezon çıktığı 21 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.



