Rıza Çalımbay: 'Kupa da hedeflerimizden bir tanesi'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.



Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde geçen hafta Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini ancak kaybettikleri için üzgün olduklarını aktardı.



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Mart Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacakları karşılaşmaya değinen Çalımbay, şunları kaydetti:



"Kupa maçı bizim için çok önemli. Bu maçta taraftara çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın mutlaka bu maça gelmesi gerekiyor. Kupa da hedeflerimizden bir tanesi. Onun için bu maçı mutlaka iyi bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Bu, taraftarsız olmaz. Oyuncular bile maçtan önce, 'Taraftar var mı, geldi mi?' diye soruyor. Futbolcularımız taraftarla oynamayı çok istiyor. Taraftar bizim için büyük bir güç. Bundan önceki yıllarda hep taraftarlarımızla güzel şeyler yaptık."



Ligde zor maçların kendilerini beklediğini belirten Çalımbay, "Antalyaspor ve Adana Demirspor deplasmanları bizim için çok kritik. Tek sıkıntımız, her zamanki gibi sakatlarımız. Bu sezon ideal 11 ile hiçbir zaman sahaya çıkamadık. Hep eksikler, sıkıntılar oldu." ifadelerini kullandı.





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