Rıza Çalımbay'ın prensi: Erencan Yardımcı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde sahaya çıktığı 2 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Çalımbay, devre arası için hazırladığı raporda Pendikspor'dan Erencan Yardımcı'yı listenin ilk sırasına yazdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Rıza Çalımbay'ın prensi: Erencan Yardımcı
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29 Kasım 2023 09:43
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, devre arasında takıma golcü takviyesi yapılmasını istiyor.

Tecrübeli teknik adamın son haftalarda Pendikspor'da müthiş performans sergileyen Erencan Yardımcı'yı takibe aldığı ve yeni yönetimden bu transfer için istekte bulunacağı öğrenildi.

GALATASARAT ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Son 9 resmi maçta 10 gol atan ve Süper Lig'de son 6 maçta 5 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki golcü, Galatasaray altyapısından yetişti.



TRABZONSPOR DA DEVREDE

Bonservisi Eyüpspor'da olan Erencan için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.  

 
 

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