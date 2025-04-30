Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın sol aşil tendonunun yırtılmasıyla sezonu kapatmasının ardından, oyuncusunun kararlılığını vurguladı.



Rivers, Lillard'ın "Bu şekilde veda etmeyeceğim" diyerek geri dönüş sözü verdiğini belirtti.



"Bana 'Burada olduğuma inanamıyorum' ve 'Bu şekilde gitmeyeceğim' dedi. Ondan bu sözleri duymak beni umutlandırdı."



Lillard, Pacers serisinin 4. maçında temassız bir şekilde sol aşil tendonunu kopardı. Daha önce sağ baldırında damar pıhtısı teşhisi konulan yıldız oyuncu, bu sezon ciddi sağlık sorunlarıyla boğuştu.



Lillard, bu seride sadece 7.0 sayı ortalamasıyla oynarken, geçen sezon Pacers'a karşı 31.3 sayı ortalaması yakalamıştı. Bu sezon normal sezonda ise 24.9 sayı ve 7.1 asist ile ligin en iyi 10 oyuncusu arasındaydı.



Ancak Lillard, tekrar sahalara daha güçlü döneceğini söylüyor:



"Geri dönecek ve daha iyi olacak. Bundan eminim."



