Riva'da Turgut Doman zirvesi!

İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu, Sivasspor - Galatasaray maçının ardından Riva'da bir araya geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Riva'da Turgut Doman zirvesi!
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10 Aralık 2024 08:18
Sivasspor-Galatasaray maçının son dakikasında gelişen ve Türkiye'nin gündemine düşen Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonu sonrası TFF'de hareketli saatler yaşandı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pazartesi Riva'da buluşarak durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Hacıosmanoğlu'nun, hatalardan dolayı çok rahatsız olduklarını MHK başkanına bildirdiği öğrenildi. MHK Başkanı Gündoğdu da soruşturma açıldığını, bu maçla ilgili tüm detayların öğrenilmesi sonrası bir bilgilendirme yapacağını ifade etti.

Gündoğdu, mücadelenin oynandığı pazar gecesi, "Doman'ı aradım, krampona bastığını görmüş" demişti. Hedefteki isim Turgut Doman'ın sezon sonuna kadar maç almayacağı, hakemlik kariyerinin bitip bitmeyeceğine ise sezon sonunda karar verileceği öğrenildi. Ayrıca Gündoğdu, hem VAR hakemi Alper Çetin hem de Doman ile görüştü.

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