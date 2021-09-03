Riquelme: "Messi, Barcelona'ya geri dönecek"

Transferiyle futbol dünyasını sallayan Lionel Messi için dikkat çeken bir yorum da Riquelme'den geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Riquelme: 'Messi, Barcelona'ya geri dönecek'
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03 Eylül 2021 19:22
Arjantin futbolunun efsanelerinden Juan Roman Riquelme, PSG'ye giden Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini söyledi.

Messi'nin "kazanmak" için PSG'ye gittiğini kaydeden Riquelme, "Messi bu oyunu oynamayı seviyor, o en iyisi. PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ve sonra Barcelona'ya geri dönerek emekli olacak. PSG, Messi ile kazanamazsa, bir daha kazanamaz" dedi.

Lionel Messi, yeni takımındaki ilk maçına Reims karşısında çıktı ve Arjantinli futbolcu 24 dakika sahada kaldı.

 


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