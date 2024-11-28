Miami Heat başkanı Pat Riley, 1980'lerin 'Showtime Lakers'ının LeBron James'li Heat süpertakımını mağlup edebileceğini söyledi.



'The OGs' podcast'inin son bölümünde yer alan Riley'den, Showtime Lakers ile James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'lı Heat süpertakımı arasında seçim yapması istendi. Her iki şampiyonluk mücadelesinde de büyük rol oynamış olan Riley, tercihini 1980'lerdeki Lakers kadrolarından yana kullandı:



"Dürüst olacağım. Bence Scott, Cooper, Magic, Worthy, Kareem'den oluşan 'Showtime' takımı kazanırdı. Bu beşli. Başka beşlinin onları yenmesi zor olurdu. Bunu Kareem Abdul-Jabbar'ın büyüklüğü nedeniyle söylüyorum. Kendisi savunamayacağınız bir adamdı. İkili sıkıştırma getirseniz bile savunamıyordunuz. Harika bir seri olurdu ve bence yedi maça giderdi. İç saha avantajına sahip olan takım muhtemelen kazanırdı."



1981-1990 yılları arasında Lakers'ın başantrenörlüğünü devralmış olan Riley, ekibin bugüne kadarki en şaşalı dönemlerinden biri olan 'Showtime' döneminin koçuydu. Magic Johnson, Michael Cooper, Mitch Kupchak, Kurt Rambis ve diğer oyuncularla Lakers, sekiz yılda beş şampiyonluk kazanarak NBA tarihinin en büyük hanedanlarından birini oluşturmuştu.



LeBron'un 2010'daki gelişi de Heat'i güçlü bir süpertakım haline getirirken, yıldız oyuncu Wade ve Bosh ile dört kez üst üste NBA Finallerine katılarak, iki kez şampiyonluk kazanmıştı.



