Riley: "LeBron ayrılmasa, 6 şampiyonluk daha kazanırdık"

Miami Heat başkanı Pat Riley, eski yıldızı LeBron James'in 2014'te ayrılmamış olması durumunda, takımın daha çok şampiyonluk kazanmış olabileceğine inanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Riley: 'LeBron ayrılmasa, 6 şampiyonluk daha kazanırdık'
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27 Kasım 2024 15:07
Miami Heat başkanı Pat Riley, eski yıldızı LeBron James'in 2014'te ayrılmamış olması durumunda, takımın "altı veya daha fazla şampiyonluk kazanmış olabileceğini" iddia etti.

Riley, yakın zamanda 'The OGs' podcast'inde LeBron'un takımdaki dönemi üzerine konuştu.

Heat başkanı, LeBron'un 2014'te Heat'ten ayrıldığında masada birçok şampiyonluk bıraktığını ve kalmış olması durumunda takımın altı veya daha fazla şampiyonluk kazanabileceğini söyledi:

"Kararına kızmadım fakat o kadroyu bir arada tutamadığımız için üzülmüştüm. Çünkü bence beş veya altı şampiyonluk kazanmış olabilecek bir takımdı. Herkesi bir arada tutabilseydik ve sağlıklı kalabilseydik olabilirdi. Ancak oyunun doğası da budur."

LeBron'un iki şampiyonluk yüzüğü taktığı Heat'teki dönemi şu ana kadarki tüm takımları arasında en kısası, ancak aynı zamanda en başarılısıydı. 2010-2014 yılları arasında Heat'i dört kez üst üste NBA Finalleri'ne taşıyan James, maç başına %54,3 şut yüzdesiyle 26,9 sayı, 7,6 ribaund ve 6,7 asist ortalamaları yakalamış ve iki kez de Finaller MVP'si ödülü kazanmıştı.

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