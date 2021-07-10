Ribery'nin hayal kırıklığı: 'Kalmak istiyordum'

Fiorentina ile sözleşmesi biten 38 yaşındaki Franck Ribery, İtalya'da devam etmek istediğini söyledi.



Floransa ekibinde kalmak istemesine rağmen ayrılığın gerçekleştiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Kalmak amacımdı ancak durum çok müsait değildi. Kulübü hiç eleştirmedim, iyi anılarım var, Serie A'da da kalmak isterim. Geleceğimi şu anda bilemiyorum." dedi.



Tecrübeli oyuncu, geçen sezon İtalya'da 30 maça çıkarken, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



