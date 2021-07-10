Ribery'nin hayal kırıklığı: "Kalmak istiyordum"

Fiorentina'nın sözleşmesini uzatmadığı Franck Ribery, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Ribery'nin hayal kırıklığı: 'Kalmak istiyordum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2021 18:04
Fiorentina ile sözleşmesi biten 38 yaşındaki Franck Ribery, İtalya'da devam etmek istediğini söyledi.

Floransa ekibinde kalmak istemesine rağmen ayrılığın gerçekleştiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Kalmak amacımdı ancak durum çok müsait değildi. Kulübü hiç eleştirmedim, iyi anılarım var, Serie A'da da kalmak isterim. Geleceğimi şu anda bilemiyorum." dedi.

Tecrübeli oyuncu, geçen sezon İtalya'da 30 maça çıkarken, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.