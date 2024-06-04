Okan Buruk'un çifte hedefi!

Galatasaray, pek çok yıldızıyla yeni sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek son olarak Dries Mertens'in 1 yıl daha kalacağını müjdelemişti. Şimdi gözler Okan Buruk'a çevrildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Resmi olarak kontratı 30 Haziran'da sona erecek Buruk'la 2 yıllık yeni mukavele için söz kesildiği belirtilirken, kısa zamanda açıklama yapılması bekleniyor.
ÜCRETİNE ZAM YAPILACAK
Transfer konusunda Okan hocayla sürekli dirsek temasında olan Galatasaray Yönetimi, 50 yaşındaki hocanın ücretine de zam yapacak. 35 milyon TL civarında bir rakam kazanan Okan Buruk'a, üst üste 2 şampiyonluğun ardından hatırı sayılır zam uygulanacağı öğrenildi.
ÇİFTE HEDEF
Bu sezon ligde 2.68'lik rekor puan ortalaması yakalayan ve unutulmaz serilerin baş mimarı olan Buruk, önümüzdeki yıl hem 5. yıldızı hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefliyor. Yönetim, transferde de hocanın tüm taleplerini gerçekleştirmek için yoğun uğraş veriyor.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Resmi olarak kontratı 30 Haziran'da sona erecek Buruk'la 2 yıllık yeni mukavele için söz kesildiği belirtilirken, kısa zamanda açıklama yapılması bekleniyor.
ÜCRETİNE ZAM YAPILACAK
Transfer konusunda Okan hocayla sürekli dirsek temasında olan Galatasaray Yönetimi, 50 yaşındaki hocanın ücretine de zam yapacak. 35 milyon TL civarında bir rakam kazanan Okan Buruk'a, üst üste 2 şampiyonluğun ardından hatırı sayılır zam uygulanacağı öğrenildi.
ÇİFTE HEDEF
Bu sezon ligde 2.68'lik rekor puan ortalaması yakalayan ve unutulmaz serilerin baş mimarı olan Buruk, önümüzdeki yıl hem 5. yıldızı hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefliyor. Yönetim, transferde de hocanın tüm taleplerini gerçekleştirmek için yoğun uğraş veriyor.
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