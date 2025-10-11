Reto Ziegler, futbolu bıraktı!

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Reto Ziegler, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
39 yaşındaki Ziegler, futbolu bırakma kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
İsviçreli oyuncu, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonunun ikinci yarısı olmak üzere iki dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak top koşturdu.
Sarı-lacivertli formayla 59 maça çıkan Ziegler, tek golünü 22 Nisan 2012'de oynanan Galatasaray derbisinde kaydetti. Kariyerinde Fenerbahçe'yle birlikte 12 takımın formasını giyen Ziegler, İsviçre Milli Takımı'yla da 35 maça çıktı.
