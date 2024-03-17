Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Julien Stephen'in ekibi Rennes ile Jean Louis Gasset'in yönetimindeki Marsilya karşı karşıya geldi.
Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rennes 2-0 kazanırken golleri; 21. dakikada Martin Terrier ve 77. dakikada penaltıdan Benjamin Bourigeaud kaydetti.
Rennes'de Bertuğ Yıldırım forma giymezken, Marsilya'da Jean Onana kadroda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte Rennes 39 puana ulaşırken, Marsilya 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes deplasmanda Strasbourg'a konuk olurken, Marsilya evinde PSG'yi ağırlayacak.
Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rennes 2-0 kazanırken golleri; 21. dakikada Martin Terrier ve 77. dakikada penaltıdan Benjamin Bourigeaud kaydetti.
Rennes'de Bertuğ Yıldırım forma giymezken, Marsilya'da Jean Onana kadroda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte Rennes 39 puana ulaşırken, Marsilya 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes deplasmanda Strasbourg'a konuk olurken, Marsilya evinde PSG'yi ağırlayacak.
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