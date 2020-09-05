Rennes, Diego Godin için harekete geçti

Fransa Ligue 1 takımı Rennes, deneyimli stoper Godin'i transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Rennes, Diego Godin için harekete geçti
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05 Eylül 2020 18:40
Inter'in deneyimli stoperi Diego Godin'in yeni adresi Fransa olabilir. Rennes, 34 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Rennes kulübü, transferin durumu için Inter'le temasa geçti ve oyuncunun senelik ücret beklentisini sordu.

Son dönemde Antonio Conte'nin ilk 11'de kullanmadığı Uruguaylı, sadece üçlü savunma sistemi devreye girdiğinde tercih edildi.

34 yaşındaki Godin, Atletico Madrid'le sözleşmesi bittikten sonra İtalyan temsilcisinin yolunu tutmuştu. Godin'in Inter'le olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.



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