Rennes, Diego Godin için harekete geçti

Inter'in deneyimli stoperi Diego Godin'in yeni adresi Fransa olabilir. Rennes, 34 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Rennes kulübü, transferin durumu için Inter'le temasa geçti ve oyuncunun senelik ücret beklentisini sordu.
Son dönemde Antonio Conte'nin ilk 11'de kullanmadığı Uruguaylı, sadece üçlü savunma sistemi devreye girdiğinde tercih edildi.
34 yaşındaki Godin, Atletico Madrid'le sözleşmesi bittikten sonra İtalyan temsilcisinin yolunu tutmuştu. Godin'in Inter'le olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.
Rennes kulübü, transferin durumu için Inter'le temasa geçti ve oyuncunun senelik ücret beklentisini sordu.
Son dönemde Antonio Conte'nin ilk 11'de kullanmadığı Uruguaylı, sadece üçlü savunma sistemi devreye girdiğinde tercih edildi.
34 yaşındaki Godin, Atletico Madrid'le sözleşmesi bittikten sonra İtalyan temsilcisinin yolunu tutmuştu. Godin'in Inter'le olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.