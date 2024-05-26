SON DAKİKA: Fenerbahçe İstanbulspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, FB İstanbul link

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Fenerbahçe ve İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek. Ligde son haftaya liderin 3 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 49 lig mücadelesinde Fenerbahçe 35 galibiyet elde ederken, İstanbulspor ise 7 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 92 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü.



FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE ÇOK ÜSTÜN



Fenerbahçe, Süper Lig'de şu ana dek rakibiyle 26 kez kendi sahasında karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 21 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik yaşadı ve sadece 3 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip fileleri 52 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.



