Bein Sports 1 Canlı İzle: Konyaspor Galatasaray canlı izle
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2024 18:21 -
Güncelleme Tarihi:
26 Mayıs 2024 18:21
Bein Sports 1 Canlı İzle: Konyaspor Galatasaray canlı izle
Konyaspor - Galatasaray canlı izle kesintisiz yayın | Konyaspor - Galatasaray maçını Bein sport, Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Konyaspor - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izleme detayları
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti. Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4, Yukatel Adana Demirspor'a ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 3'er gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 37 maçta ise 89 kez fileleri havalandırdı.
Son 3 Konya deplasmanından mağlup ayrıldı
Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti. Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.
Galatasaray ile Konyaspor 46. randevuda
Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 45 maçta sarı-kırmızılılar 32, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 86 golüne, Konya temsilcisi 30 golle karşılık verdi.
Konya'daki maçlar
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 22 maçta galibiyet sayılarında 13-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 3 maçı kaybetti. Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 32 gole karşılık, Konyaspor sahasında 14 gol atabildi.
En farklı skorlu galibiyetler
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini 2-1 ve birini de 4-3'lük skorla aldı.
Maça saatler kala Galatasaray'a kötü haber
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, maça saatler kala Victor Nelsson'dan sarı kırmızılılara kötü haber geldi. NTV'nin haberine göre; Nelsson'un hafif bir sakatlığının bulunduğu ve karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Victor Nelsson'un oynamaması durumunda, savunmanın göbeğinde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davynson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor. MEDAŞ Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.
Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'e geri dönüyor
Galatasaray'da son haftalarda ilk 11'deki yerini kaptıran Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk maçı olan Konyaspor deplasmanında ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. İlk 11'de sahaya en son 4-0 kazanılan Hatay deplasmanında çıkan Kerem Aktürkoğlu o maçta 45 dakika sahada kalmıştı. Milli oyuncu şans bulduğu son 5 lig karşılaşmasında oyuna sonradan girerken bugün sahaya ilk 11'de çıkacak. Kerem bu sezon ligde 12 kez fileleri sarsarken 6 defa da asist yaptı.
Okan Buruk, tarih yazmak istiyor!
Galatasaray'ın Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde Okan Buruk da Süper Lig'de yakaladığı müthiş rakamları daha da geliştirmiş olacak. Futbolcu olarak 7, teknik adam olarak da 2 şampiyonluğu bulunan Buruk, bu sayıyı 10'a çıkarma fırsatını yakaladı. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk koleksiyonuna bir kupa daha eklemeye hazırlanan Okan Buruk, Süper Lig'e damgasını vurmuş durumda. Aslan'ın hocası, teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon olmaya çok yakın. Daha önce Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bugünkü maçtan 1 puanla ayrılmaları halinde üst üste 2, toplamda da 3. kez zafer yaşayacak. Süper Lig'de futbolcu olarak 7, teknik adam olarak da 2 kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltecek.
Okan Buruk: "Şampiyon dönelim"
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'a, Konyaspor deplasmanında şampiyonluğa ulaşması için bir puan yetse de teknik direktör Okan Buruk'un düşüncesinin farklı olduğu öğrenildi. Beraberliği düşünmenin riskli olduğunu düşünen sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun, hafta boyunca oyuncularıyla yaptığı toplantıda ilk dakikadan itibaren baskı istediği öğrenildi. Evinde Konyaspor'un Fenerbahçe'den puan aldığını öğrencilerine hatırlatan Okan Buruk'un ilk düdükten itibaren baskı uygulayıp skor avantajının yakalanmasını istediği belirtildi. Oyuncularına dünkü idman öncesinde son uyarılarını yapan Buruk'un şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Bütün bir sezon büyük emek verdik ve son 90 dakikamıza geldik. Artık o çok istediğimiz kupa için son düzlükteyiz. Büyük bir performans ortaya koydunuz ve siz bu şampiyonluğu hak ettiniz. Rakibimiz ligde kalma mücadelesi veriyor. Hafta içinde çıkan haberlerde oyunculara yüksek primler vaat edildiğini hepimiz okuduk. Çok motiveler ve bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Bu nedenle geçen haftaki hataları tekrarlamamız gerekiyor. Erken atacağımız bir gol çok önemli. Skor avantajını erken elimize alırsak bu bizi çok rahatlatır." Okan Buruk, ayrıca öğrencilerini, "Tarih şampiyonları yazar! Konya'ya lider gidiyoruz. İstanbul'a şampiyon dönelim" sözleriyle motive etti.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Pol van Boekel oturacak.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.
Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.
Deplasmanda 8 maçtır kazanıyor
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.
Galatasaray'da tek eksik Hakim Ziyech
Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak. Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Victor Nelsson'un durumu maç saatinde belli olacak.