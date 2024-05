SON DAKİKA: Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI İZLE FB Fenerbahçe

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Fenerbahçe ve İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek. Ligde son haftaya liderin 3 puan gerisinde 2. sırada giren sarı-lacivertliler, ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 49 lig mücadelesinde Fenerbahçe 35 galibiyet elde ederken, İstanbulspor ise 7 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 92 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü.



FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE ÇOK ÜSTÜN



Fenerbahçe, Süper Lig'de şu ana dek rakibiyle 26 kez kendi sahasında karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 21 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik yaşadı ve sadece 3 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip fileleri 52 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.



SON 11 RESMİ MAÇTA 10 GALİBİYET



Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı son 11 resmi maçta 10 galibiyet elde ederken 1 maç berabere bitti. İki takım 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 6'sı da Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 11 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ligdeki maçlarda rakibini 5 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı. Sarı-lacivertli takım, 10 Ağustos 2003 tarihinde rakibine sahasında 3-0 yenilirken, bu maç İstanbulspor'a karşı alınan son yenilgi olmuştu.



İSMAİL KARTAL: "GERÇEK ŞAMPİYONU HERKES GÖRDÜ"



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçı öncesi açıklamalar yaptı. İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Kendi taraftarımızın önünde şampiyon takım olarak, iyi futbol oynayarak, rakibimizin maçını bekleyip sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Rams Park'tan, Trabzon'dan nasıl çıktığımızı herkes gördü. Gerçek şampiyonunu kim olduğunun farkındalar. Şampiyon takım olarak oynayıp kazanmak istiyoruz. Şampiyon olarak bu akşam burada sezonu kapatabiliriz diye düşünüyorum." dedi. İsmail Kartal ayrıca, "Taraftarımızı da mutlu etmek için iyi mücadele etmemiz gerekiyor. İyi futbol oynayarak sezonu bitirmek istiyoruz." diye konuştu.



ALİ KOÇ: "ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti. Geçen hafta kazanılan derbinin ardından İstanbulspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Ali Koç, "Şahsım ve bütün Fenerbahçeliler adına hepinizi kutluyorum. Yaşananlar, sahada gördüklerimiz falan tahammül edilecek gibi değildi. Sahada derslerini verdik." dedi. Takıma şükranlarını ileten Koç, "Yarın (İstanbulspor maçı) ne olur bilmiyorum. Geçen hafta kimin şampiyon olduğunu gösterdiniz. Şampiyon olalım, olmayalım, 99 puan, namağlup deplasman, bir başkan, bir camia daha ne isteyebilir ki? Ne olursa olsun yarın akşam Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun." sözlerini sarf etti.





Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Marco Di Bello oturacak.Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti. Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Szymanski, Fred, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko.Mücahit, Okan, Mehmet, Deli, Coly, Ali, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Mamadou.Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 10 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic maçta forma giyemeyecek.Fenerbahçe'nin İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini noktalıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal ve oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde Bonucci'ye veda etti. Kartal ve futbolcular, imzaladıkları Fenerbahçe formasını İtalyan oyuncuya hediye etti. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan 37 yaşındaki Bonucci, sarı-lacivertli takımın İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmayla aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak. Takım adına teşekkür konuşması yapan sarı-lacivertli ekibin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş,ifadelerini kullandı. Leonardo Bonucci deşeklinde konuştu.