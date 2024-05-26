Haber Tarihi: 26 Mayıs 2024 16:43 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 16:43

27 Mayıs: Yarın okullar tatil mi? Pazartesi okullar tatil mi?

27 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

27 Mayıs: Yarın okullar tatil mi? Pazartesi okullar tatil mi?
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27 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu tarihte hava koşulları ve resmi tatiller gibi faktörlerin eğitim sürecini nasıl etkileyeceği konusu sıkça gündeme geliyor. Özellikle bu dönemde, öğrencilerin ders programlarının aksamaması ve velilerin planlarını düzgün yapabilmesi açısından, her türlü gelişme yakından takip ediliyor. 27 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek isteyenler için detaylar haberimizde...

27 Mayıs Pazartesi Okullar Tatil Mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, son açıklamasında 27 Mayıs pazartesi günü Türkiye genelindeki okulların tatil edilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık yetkilileri, normal ders programının bu tarihte işleneceğini ve öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edeceğini belirtti. Karar, ülke genelinde tüm illeri kapsıyor. Bu nedenle, 27 Mayıs pazartesi günü öğrenciler ve veliler normal ders programına devam edecek.
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