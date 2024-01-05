Reeder Samsunspor devreyi Beşiktaş'la kapatıyor

Reeder Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü (yarın) Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.
Ligde geride kalan 14 maçında sadece 2 kez kazanabilen ve 16. sırada yer alan Samsun ekibi, Beşiktaş Emlakjet'i yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmayı hedefliyor.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet maçı, saat 13.00'te başlayacak.
Ligde geride kalan 14 maçında sadece 2 kez kazanabilen ve 16. sırada yer alan Samsun ekibi, Beşiktaş Emlakjet'i yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmayı hedefliyor.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet maçı, saat 13.00'te başlayacak.
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