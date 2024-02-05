Red Bull'dan Christian Horner'a soruşturma

Formula 1 ekiplerinden Red Bull da flaş bir gelişme yaşandı: Soruşturma



Sky Sports'da yer alan habere göre Red Bull, takım patronu Christian Horner için soruşturma başlattı.



Haberin detaylarında Horner'ın bir Red Bull çalışanı tarafından "uygunsuz davranış"la suçlandığını bildirdi. Red Bull bağımsız bir soruşturma başlattı ve F1 yarış takımının bir sözcüsü bunu gazeteye doğruladı:



"Şirketin son iddialardan haberdar olmasının ardından bağımsız bir soruşturma başlatıldı. Halihazırda devam eden bu süreç, dışarıdan uzman bir danışman tarafından yürütülüyor. Şirket bu konuları son derece ciddiye alıyor ve soruşturma en kısa sürede tamamlanacak. Şu anda daha fazla yorum yapmak için çok erken."



Christian Horner bu iddiaları tamamen reddetti.



