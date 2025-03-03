"Bulunduğumuz konumdan uzaklaşmak adına mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Trabzonspor, son haftalarda ligin formda takımlardan biri, iyi sonuçlar alan bir ekipti. Daha oturaklı oyunları vardı. Ama baktığınızda ilk yarıya bakınca, topa onlar daha fazla sahip oldu ama çok pozisyon vermedik. İkinci yarıda daha çok net pozisyon üreten bizdik. Deniz'in bir kurtarışı vardı, o bizi hayatta tuttu. Sonrasında geçişlerimiz var. Uzatmalarda çok puan kaybettik ama ilk defa uzatmalarda gol attık. Konya şehrine, buraya gelen, Konya şehrine hayırlı olsun. Umarım bundan sonra ivmemiz devam eder." dedi.

Recep Uçar, "Penaltı atmaya alışkın değiliz. Ben geldiğimden bu yana ilk defa penaltı attık. Umut daha önce penaltı kaçırmasına rağmen orada sorumluluk aldı, teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, son bölümlerde çok alanlar vardı, kullanamıyorduk bir türlü. Son dakikada ve penaltıyla da olsa kazanmak güzel. Trabzonspor'a, Şenol Hoca'ya ve ekibine başarılar diliyorum bundan sonra." sözlerini sarf etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Umut Nayir'in son dakikalarda kullandığı penaltıyı izleyemiyor! pic.twitter.com/2s2gpMFUxD



— Sporxtv (@sporxtv) March 3, 2025

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenerek galip gelen Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.Recep Uçar,