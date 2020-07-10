Real Sociedad geriden geldi, 89'da yıkıldı

Domingos Duarte'den

La Liga'nın 35. hafta mücadelesinde Real Sociedad ile Granada, Reale Seguros Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Granada'nın 3-2'lik zaferiyle sona erdi.Mücadelede Real Sociedad'ın golleri 47. dakikada Mikel Merino ve 83. dakikada Mikel Oyarzabal'dan gelirken, Granada'nın golleri 21. dakikada Antonio Puertas, 43. dakikada Roberto Soldado ve 89. dakikadageldi.Granada'da milli oyuncu İsmail Köybaşı, yedekler arasında yer almasına rağmen karşılaşmada süre almadı.Maçta 2-2'lik beraberliği getiren golü atan Oyarzabal, bu sezon performansı ile dikkat çekiyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Real Sociedad için mücadele ettiği 34 lig maçında 10 gol ve 10 asistlik katkı yaptı.Bu sonuçla beraber Real Sociedad, 51 puan ile 7. sırada kaldı. Sociedad, La Liga'nın 36. haftasında 5. sıradaki Villareal'e konuk olacak.Granada ise, puanını 50'ye yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Granada, La Liga'da gelecek hafta sahasında şampiyonluk yürüyüşündeki Real Madrid'i konuk edecek.