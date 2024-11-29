UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Real Sociedad ile Ajax, İspanya'da karşı karşıya geldi. Estadio de Anoeta'daki mücadeleyi Real Sociedad 2-0'lık skorla kazandı.



Mücadelede İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Ander Barrenetxea ve 85. dakikada Takefusa Kubo attı.



Bu sonucun ardından Real Sociedad, 7 puana yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybeden Ajax, 10 puanda kaldı.



Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Ajax, sahasında Lazio'yu ağırlayacak.



