UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Real Sociedad ile Ajax, İspanya'da karşı karşıya geldi. Estadio de Anoeta'daki mücadeleyi Real Sociedad 2-0'lık skorla kazandı.
Mücadelede İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Ander Barrenetxea ve 85. dakikada Takefusa Kubo attı.
Bu sonucun ardından Real Sociedad, 7 puana yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybeden Ajax, 10 puanda kaldı.
Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Ajax, sahasında Lazio'yu ağırlayacak.
Mücadelede İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Ander Barrenetxea ve 85. dakikada Takefusa Kubo attı.
Bu sonucun ardından Real Sociedad, 7 puana yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybeden Ajax, 10 puanda kaldı.
Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Ajax, sahasında Lazio'yu ağırlayacak.