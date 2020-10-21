Koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için 10 futbolcusundan yoksun İspanya gelen

urnuva tarihinde 20 yıl sonra ilk kez sahasında oynadığı bir maçın ilk yarısında kalesinde 3 gol gören

Oyuna girdikten 15 saniye sonra takımının ikinci golünü kaydeden Vinicius Junior, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2006-07 sezonundan bu yana yedek kulübesinden gelip en hızlı gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'dan İspanyol ekibi Real Madrid ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Madrid'de Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla Shakhtar Donetsk kazandı.Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Tete, 33. dakikada Raphael Varane (kendi kalesine) ve 42. dakikada Manor Solomon kaydetti. Real Madrid'in golleri 54. dakikada Luka Modrid ve 59. dakikada Vinicius Junior'dan geldi. Real Madrid'in 90+2'de Valverde ile attığı bir gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, 1998/99'dan sonra (8 maç) ilk kez bir Ukrayna ekibine kaybetti. Ayrıca tReal Madrid, Sergio Ramos'un olmadığı 8. Şampiyonlar Ligi maçında da 7. kez mağlubiyet yaşadı.Şampiyonlar Ligi B Grubu'na 3 puanla başlayan Shakhtar Donetsk gelecek hafta Inter'i ağırlayacak. Real Madrid ise Mönchengladbach'a konuk olacak.