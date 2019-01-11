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Real Madrid, Olympiakos'u farklı geçti

THY EuroLeague'in 18. haftasında Real Madrid, Olympiakos'u 94-78 mağlup ederken, bu sezonki 15. galibiyetine imza attı.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid, Olympiakos'u farklı geçti
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11 Ocak 2019 00:45
THY EuroLeague'in 18. haftasında Real Madrid İspanya'da Olympiakos'u konuk etti. Real Madrid, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Olympiakos'u 94-78 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Real Madrid, THY EuroLeagu'deki 15. galibiyetine imza atarken, Olympiakos 7. yenilgisini aldı.

Real Madrid EuroLeague'de bir sonraki maçında deplasmanda Buducnost VOLI ile karşılaşacak. Olympiakos ise bir sonraki maçında BC Khimky'i konuk edecek.

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