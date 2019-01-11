THY EuroLeague'in 18. haftasında Real Madrid İspanya'da Olympiakos'u konuk etti. Real Madrid, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Olympiakos'u 94-78 mağlup etmeyi başardı.Bu sonuçla Real Madrid, THY EuroLeagu'deki 15. galibiyetine imza atarken, Olympiakos 7. yenilgisini aldı.Real Madrid EuroLeague'de bir sonraki maçında deplasmanda Buducnost VOLI ile karşılaşacak. Olympiakos ise bir sonraki maçında BC Khimky'i konuk edecek.