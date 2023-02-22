Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.



Anfield'da oynanan ve büyük bir heyecan fırtınası şeklinde geçen mücadeleyi Real Madrid, iki farklı yenilgiden geri dönerek 5-2 kazanmayı başardı.



4. dakikada Nunez ve 14. dakikada Salah'ın golleriyle 2-0 öne geçen Real Madrid, 21. dakikada Vinicius Junior ile kilidi açtı. 36'da Vinicius bir kez daha fileleri havalandırarak skoru eşitleyerek ilk yarıyı 2-2 tamamladı.



İkinci yarıya bir hayli hızlı başlayan Real Madrid, 47'de Eder Militao, 55'te Benzema'nın kaydettiği gollerle iki farklı üstünlüğü yakaladı. 4. golün ardından Liverpool, Real Madrid yarı sahasına oyunu yıkmaya çalıştığı anlarda Real Madrid 67. dakikada bir kez daha Benzema ile golü buldu ve adeta Liverpool'un fişini çekti ve sahadan da 5-2'lik üstünlükle ayrılmasını bildi.



Liverpool böylelikle 57 yıl sonra bir Avrupa maçında 5 gol yiyerek tarihine kötü geçecek bir istatistiği yakalamış oldu.



İki takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 15 Mart tarihinde Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.



BENZEMA VE SALAH'IN REKORLARI



Liverpool karşısında ikinci yarıda 2 gol atan Karim Benzema, 6 golle Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu oldu.



Öte yandan maçta bir gol bir de asist yapan Mohamed Salah, 42 gole ulaşarak takımının Avrupak kupalarında en çok gol atan oyuncusu oldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki 13. asistiyle Liverpool formasıyla bu turnuvada en çok asist yapan isim olarak tarihe geçti.





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