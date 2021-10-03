Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı

İspanya Ligi'nde Real Madrid, Espanyol deplasmanında beklemediği bir mağlubiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
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03 Ekim 2021 20:09
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'a 2-1 mağlup oldu.

Ligin orta sıralarında bulunan Espanyol, lider Real Madrid'e ligdeki ilk yenilgisini tattırdı.

Espanyol, karşılaşmanın 17. dakikasında Raul de Tomas ve 60. dakikasında Aleix Vidal'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Real Madrid, 71. dakikada Karim Benzema ile farkı 1'e indirse de yenilgiye engel olmadı.

Real Madrid, 17 puanla averajla liderliğini sürdürürken, Real Sociedad bu akşam deplasmanda Getafe'yi mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak.

Espanyol ise 9 puanla 12. sırada yer aldı.


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