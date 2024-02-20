Real Madrid, Joselu'nun tapusunu alıyor!

Real Madrid, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Joselu'nun bonservisini almak için Espanyol ile anlaşma noktasına geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, Joselu'nun tapusunu alıyor!
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20 Şubat 2024 22:55
Real Madrid, 33 yaşındaki kiralık golcüsü Joselu için flaş bir karar aldı.

As'ta yer alan habere göre; Real Madrid, sezon başında Espanyol'dan kiraladığı Joselu'nun bonservisini almaya yakın.

Habere göre Madrid devi, Espanyol'a oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Real Madrid ile bu sezon 37 maça çıkan Joselu, 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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