Real Madrid, Joselu'nun tapusunu alıyor!

Real Madrid, 33 yaşındaki kiralık golcüsü Joselu için flaş bir karar aldı.



As'ta yer alan habere göre; Real Madrid, sezon başında Espanyol'dan kiraladığı Joselu'nun bonservisini almaya yakın.



Habere göre Madrid devi, Espanyol'a oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Real Madrid ile bu sezon 37 maça çıkan Joselu, 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.





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