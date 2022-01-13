Real Madrid'i finale Valverde götürdü!

İspanya Süper Kupası'nda yarı final mücadelesinde Real Madrid, Barcelona'yı uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'i finale Valverde götürdü!
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13 Ocak 2022 00:33
İspanya Süper Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

King Fahd Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalar sonucunda Real Madrid, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Vinicius Junior, 72. dakikada Karim Benzema ve 98. dakikada Valverde kaydetti. Barcelona'nın tek sayısı ise 41. dakikada Luuk de Jong ve 83. dakikada Ansu Fati'den geldi.

Real Madrid, bu skorla birlikte üst üste 5. El Clasico galibiyetini almış oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, Süper Kupa'da finale yükseldi. Barcelona ise veda etti.

Real Madrid'in finaldeki rakibi, Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçının galibi olacak.

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