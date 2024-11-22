THY EuroLeague'in 11. haftasında Real Madrid evinde ALBA Berlin'i 98-84 mağlup etti.



Real Madrid'in yıldız oyun kurucusu Facundo Campazzo, 12 sayı 10 asist ile double-double yaptı.



Bu sonuçla Real Madrid, ligdeki 11. maçında beşinci kez sahadan galip ayrıldı. Madrid, gelecek hafta ezeli rakibi Barcelona'ya konuk olacak.



Ligdeki 11. maçında dokuzuncu yenilgisini alan ALBA Berlin ise Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak.



