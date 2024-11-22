Real Madrid'e nefes aldıran galibiyet; ALBA Berlin'e 98 sayı

THY EuroLeague'in 11. haftasında Real Madrid evinde ALBA Berlin'i 98-84 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid'e nefes aldıran galibiyet; ALBA Berlin'e 98 sayı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2024 01:23
THY EuroLeague'in 11. haftasında Real Madrid evinde ALBA Berlin'i 98-84 mağlup etti.

Real Madrid'in yıldız oyun kurucusu Facundo Campazzo, 12 sayı 10 asist ile double-double yaptı.

Bu sonuçla Real Madrid, ligdeki 11. maçında beşinci kez sahadan galip ayrıldı. Madrid, gelecek hafta ezeli rakibi Barcelona'ya konuk olacak.

Ligdeki 11. maçında dokuzuncu yenilgisini alan ALBA Berlin ise Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery