Real Madrid'den Theo Maledon hamlesi

Marca'nın haberine göre; Real Madrid, ASVEL forması giyen ve Euroleague'de üst düzey bir performans sergileyen 1.93 metre boyunda, 23 yaşındaki Fransız oyun kurucu Theo Maledon ile anlaşmak istiyor. Bu sezon şimdiye kadar üç kez haftanın MVP'si seçildi.



Net bir hücum profiline sahip bir oyuncu, penetre etmek için iyi bir fiziği ve pota altından iyi bir eli var. Bu nedenle Avrupa'nın en iyi turnuvalarında 18.8 sayı ortalamasıyla (iki sayılık atışlarda %54.2 ve üç sayılık atışlarda %39.8) en skorer dördüncü oyuncu ve maç başına 23.4 krediyle PIR'de ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca ribauntlarda (4.2) da takımına yardımcı olabiliyor.



Haberde, Maledon ile Türk ve Yunan kulüplerinin de ilgilendiği ancak Real Madrid'in bu transferde avantajı elinde bulundurduğu kaydedildi.



