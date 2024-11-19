Real Madrid'den sürpriz plan: Lacazette

Real Madrid, borçları nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Lyon'un 33 yaşındaki forvet Alexandre Lacazette'i transfer etmeyi planlıyor.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Real Madrid, Ocak transfer döneminde Lacazette için sürpriz bir teklif yapmayı düşünüyor.



Real Madrid'in bu hamlesi, deneyimli forveti kadrosuna katılmasıyla birlikte takımın gücünü artırmayı amaçlıyor.



BU SEZON LACAZETTE



Bu sezon Lyon formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Fransız golcü 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



Alexandre Lacazette'in Lyon ile olan sözleşmesi 2025 Haziran ayında bitiyor.



