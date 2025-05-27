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Real Madrid'de Raul ile yollar ayrıldı

Real Madrid, altyapısında teknik direktörlük görevini yürüten kulübün efsane ismi Raul'un, Castilla'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

calendar 27 Mayıs 2025 16:17 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 16:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de Raul ile yollar ayrıldı
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Real Madrid, kulüp tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Raul Gonzalez'in, altyapıdaki teknik direktörlük görevini sona erdirme kararı aldığını resmi bir açıklamayla duyurdu.

Real Madrid, resmi sitesinden yapılan açıklamada;

"Real Madrid için, kulübümüz tarihinin ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biriyle altyapımızda antrenör ve eğitici olarak çalışmak büyük bir gurur olmuştur. Raul, her zaman tüm Madridistaların kalbinde olacak ve Real Madrid de her zaman onun evi olacaktır." ifadelerine yer verildi.

2018-2019 sezonunda Cadete B ve Juvenil B takımında görev alan Raul sonrasında, 2020 yılında UEFA Gençlik Ligi'ni kazanacağı Real Madrid Juvenil A takımının başına geçti.

Real Madrid, Raul ve Ailesi için hayatlarının yeni dönemi için iyi dileklerini iletti.

 


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