Real Madrid'de Karim Adeyemi sesleri!

Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekip, Adeyemi için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Real Madrid'de Karim Adeyemi sesleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2023 20:55
Son güncelleme 16 Haziran 2023 20:59
Transferde hareketli günler geçiren Real Madrid bir flaş ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

Bild'in haberine göre Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen 21 yaşındaki genç yıldız Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak istiyor. 

İspanyol devinin oyuncunun transferi için Adeyemi'nin temsilcileriyle görüşmeye başladığı belirtildi. 

Hızlı bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Madrid'in Adeyemi'yi kadrosuna katmakta kararlı olduğu bildirildi.

Alman ekibi Borussia Dortmund'un, Adeyemi transferinden en az 80 milyon euro'luk gelir beklediği ifade edilirken 80 milyon euro'dan aşağı olan tekliflere sıcak bakmadığı aktarıldı.

Dortmund formasıyla bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan genç golcü 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 

Real Madrid, geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'tan Jude Bellingham'ı 103 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery