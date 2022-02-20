Real Madrid'de "kadro temizliği" geliyor!

Real Madrid, yeni sezonda sözleşmesi sona erecek oyuncularla yola devam etmeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Real Madrid'de 'kadro temizliği' geliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2022 16:39
İspanya La Liga devi Real Madrid, kadroda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırma planı yapıyor.

Marca'nın haberine göre Madrid ekibi; Gareth Bale, Marcelo ve Isco'nun sözleşmelerini yenilemeyecek.

Haberde ayrıca Eden Hazard ve Marco Asensio'nun da satış listesine konulacağı yazıldı.

Öte yandan Jesus Vallejo, Dani Ceballos ve Mariano Diaz'ın da kendilerinden kulüp bulmalarının istendiği belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.