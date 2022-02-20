Real Madrid'de 'kadro temizliği' geliyor!

İspanya La Liga devi Real Madrid, kadroda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırma planı yapıyor.



Marca'nın haberine göre Madrid ekibi; Gareth Bale, Marcelo ve Isco'nun sözleşmelerini yenilemeyecek.



Haberde ayrıca Eden Hazard ve Marco Asensio'nun da satış listesine konulacağı yazıldı.



Öte yandan Jesus Vallejo, Dani Ceballos ve Mariano Diaz'ın da kendilerinden kulüp bulmalarının istendiği belirtildi.





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