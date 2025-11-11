Real Madrid'de ayrılık gerçekleşiyor: Endrick!

Real Madrid'de süre bulamayan Endrick, Lyon'a kiralık olarak transfer olamaya çok yakın.

calendar 11 Kasım 2025 20:52 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 20:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago

Real Madrid'in Brezilyalı genç oyuncusu Endrick, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Geglobo'da yer alan habere göre 19 yaşındaki forvet, devre arasında Lyon'a kiralık olarak transfer olacak. Lyon'un sezon sonuna kadar kiralık sözleşme üzerinden Real Madrid ile temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Haberde anlaşmanın detaylarında satın alma opsiyonunun olmadığı ve Real Madrid'in gerektiğinde sakatlık durumunda oyuncuyu geri çağırma hakkına sahip olacağı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYOR


Brezilyalı yıldız için Manchester United'ın ilgisi gündeme gelse de Endrick, Lyon ile alakalı kararını değiştirmedi. Genç yıldız, daha fazla süre bularak yaz ayında düzenlenecek Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın parçası olmak istiyor.

