Real Madrid'de Ancelotti sonrası flaş aday

Real Madrid'de bu sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek Carlo Ancelotti'nin yerine teknik direktör arayışları başlamış durumda.



EN BÜYÜK ADAY ALONSO



Real Madrid futbolculuk yıllarında uzun süre takımın formasını giyen ve kulübün dinamiklerini bildiğinden dolayı listenin başına Xabi Alonso'yu koydu.



Özellikle bu sezon Bayer Leverkus'in başında sezona fırtına gibi başlayan Xabi Alonso listenin başını çekiyor.



BİR DİĞER ADAY DE ZERBI



Real Madrid, Xabi Alonso'nun yanı sıra diğer alternatiflerini de araştırmaya devam ediyor. Graham Potter'ın ayrılmasından sonra Brighton'un başına geçen ve geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Roberto De Zerbi'de, Real Madrid'in teknik direktör adayları arasında kendisine yer buldu.



Brighton'un başında 46 resmi maça çıkan Roberto De Zerbi bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Maç başı puan ortalaması da 1.72 oldu.



