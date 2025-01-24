THY EuroLeague'in 23. haftasında Real Madrid evinde Baskonia'yı 90-89 mağlup etti.



Kıran kırana geçen mücadele son topa kadar gitti; son sözü Mario Hezonja söyledi. Real Madrid yıldız oyuncunun kritik üçlüğüyle karşılaşmayı 90-89 önde tamamladı. Böylelikle Real Madrid bu sezon 13. galibiyetini elde ederken Baskonia 10. kez mağlup oldu.



Real Madrid'de maç kazandıran şutun sahibi Mario Hezonja 22 sayıyla ön plana çıkan isimdi. Facundo Campazzo 22 sayı – 6 asist ile mücadele ederken Dzanan Musa rakip potaya 16 sayı bıraktı. Walter Tavares ise 10 sayı – 9 ribaunt – 3 blok ile maçı tamamladı.



Baskonia'da Nikolaos Rogkavopoulos 22 sayı – 11 ribaunt ile yıldızlaştı. Trent Forrest ise maçı 19 sayıyla noktaladı. Chima Moneke 14 sayı – 10 ribaunt ile double-double yaptı. Luka Samanic 10 sayı, Markus Howard 11 dakikada 6 sayı attı.



