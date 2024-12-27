Real Madrid, Arnold ile görüşecek!

Real Madrid, uzun süredir gündeminde yer alan Trent Alexander-Arnold için harekete geçiyor.



Relevo'da yer alan habere göre, İspanyol devi, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında görüşmelere başlayacak.



Real Madrid'in, Arnold ile görüşme yapacağını Liverpool'a da ilettiği belirtildi.



OCAK AYINDA İMZA YOK!



Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek Alphonso Davies ile de ilgilenen Real Madrid'in, ocak ayında kimseyle sözleşme imzalamayı düşünmediği ve transferleri gelecek yaz döneminde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.



LIVERPOOL PERFORMANSI



Liverpool'un altyapısından yetişen İngiliz oyuncu, kulüpte çıktığı 332 maçta 19 gol attı ve 85 asist yaptı.



