Real Betis kazandı Avrupa'ya çok yaklaştı

LaLiga'nın 34. hafta karşılaşmasında Real Betis ile Osasuna karşı karşıya geldi. Real Betis deplasmanda konuk olduğu Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.



Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Ayoze Perez ve 45+3. dakikada Pablo Fornals kaydetti.



Osasuna'da Jon Moncayola 26. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Real Betis bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltirken, Osasuna ise 39 puanda kaldı.



Real Betis bir sonraki karşılaşmasında Almeria'yı ağırlarken, Osasuna Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU