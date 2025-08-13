13 Ağustos
Rasmus Hojlund, Milan'a gidiyor!

Milan, Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralıyor.

13 Ağustos 2025 12:24 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 12:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rasmus Hojlund, Milan'a gidiyor!
Serie A'da oldukça başarısız bir sezon geçiren Milan, kadrosunu yenilemeye devam ediyor.

Son olarak Club Brugge'den Jashari'yi kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund transferini bitirdi.

ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan ve Manchester United, Rasmus Hojlund'un transferi için anlaşmaya vardı.

KİRALIK + SATIN ALMA OPSİYONU

İtalyan devi, Danimarkalı golcünün maaşının tamamını(5 milyon Euro) karşılayacak, 6 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 45 milyon Euro olacak. 

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2022-23 sezonunda Atalanta'da büyük bir çıkış yakalayarak 77.8 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Danimarkalı futbolcu, Manchester United'ın çalkantılı günlerinin de etkisiyle bir türlü bekleneni veremedi.

Bu sezon forvet bölgesine Benjamin Sesko'yu 76.5 milyon Euro karşılığında getiren Kırmızı Şeytanlar, Rasmus Hojlund'u takımdan göndermek istiyordu. Başlarda takımda kalmak istediğini dile getiren futbolcu, yerine Sesko'nun da alınmasıyla ayrılığa daha sıcak bakmaya başlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Manchester United formasıyla 52 maça çıkan genç forvet, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.
