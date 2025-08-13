Rasmus Hojlund, Milan'a gidiyor!

ANLAŞMA TAMAM

KİRALIK + SATIN ALMA OPSİYONU

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2022-23 sezonunda Atalanta'da büyük bir çıkış yakalayarak 77.8 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Danimarkalı futbolcu, Manchester United'ın çalkantılı günlerinin de etkisiyle bir türlü bekleneni veremedi.



Bu sezon forvet bölgesine Benjamin Sesko'yu 76.5 milyon Euro karşılığında getiren Kırmızı Şeytanlar, Rasmus Hojlund'u takımdan göndermek istiyordu. Başlarda takımda kalmak istediğini dile getiren futbolcu, yerine Sesko'nun da alınmasıyla ayrılığa daha sıcak bakmaya başlamıştı.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonda Manchester United formasıyla 52 maça çıkan genç forvet, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.

Serie A'da oldukça başarısız bir sezon geçiren Milan, kadrosunu yenilemeye devam ediyor.Son olarak Club Brugge'den Jashari'yi kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund transferini bitirdi.Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan ve Manchester United, Rasmus Hojlund'un transferi için anlaşmaya vardı.İtalyan devi, Danimarkalı golcünün maaşının tamamını(5 milyon Euro) karşılayacak, 6 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 45 milyon Euro olacak.