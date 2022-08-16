İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United'ın yeni menajeri Eric ten Hag, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili raporunu kulüp yönetimiyle paylaştı. Eric ten Hag, Ronaldo'nun performansından memnun olmadığını ve futbolcunun ayrılığına onay verdiğini dile getirdi.



RONALDO İÇİN 'GİTSİN' RAPORU



Ada basınında yer alan haberlere göre; Brighton ve Brentford maçlarındaki kötü performansın ardından Hollandalı çalıştırıcı, "Ronaldo'nun motivasyonundan memnun değilim. Ayrılabilir" raporunu sundu.



RONALDO'NUN PERFORMANSI



Yakın zamanda Cristiano Ronaldo'nun adı hatırlanacağı üzere Atletico Madrid, Chelsea, PSG, Inter ve Milan gibi takımlarla anılmıştı. Geçen sezon Ronaldo, tüm kulvarlarda 49 maçta 32 gol üretti.



Kazanma şansı düşük olsa da Ballon d'Or adaylarından biri olarak gösterilen Ronaldo, üst üste 18. kez ödüle aday gösterilmiş ve kendine ait rekoru da geliştirmişti.



