İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattında bulunan'da teknik direktör, devre arası transfer listesini çıkardı.Le10Sport sitesinin haberine göre Ranieri, öncelikli olarak savunmaya takviye isterken yönetime verdiği ilk isim'tanoldu.Leicester City'nin başındayken de Vida'yı isteyen Ranieri'nin Hırvat futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtilirken Beşiktaş'ın yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle iyi bir teklif gelmesi halinde Vida'yı satabileceği iddia edildi.20 takımlı Premier Lig'de 19. sırada bulunan Fulham, 21 maçta kalesinde 47 gol gördü ve ligin en çok gol yiyen takımı oldu. İngiliz ekibi, sezon başında da Beşiktaş'tan kaleci Fabri'yi 6 milyon euroya transfer etmişti.2022 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Vida, bu sezon siyah beyazlı forma ile 22 maça çıktı.