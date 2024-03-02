İskoçya Premiership'in 29. haftasında Rangers, sahasında Motherwell ile karşı karşıya geldi. Rangers, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Motherwell'in gollerini 9. dakikada Thelonius Bair ve 75. dakikada Dan Casey attı. Rangers'ın tek golü 60. dakikada penaltıdan James Tavernier'den geldi.
Rangers'da Rıdvan Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Rangers, 70 puanda kaldı. Motherwell, 32 puana yükseldi.
Rangers, ligde gelecek hafta Dundee FC deplasmanına gidecek. Motherwell, sahasında Aberdeen'i ağırlayacak.
Karşılaşmada Motherwell'in gollerini 9. dakikada Thelonius Bair ve 75. dakikada Dan Casey attı. Rangers'ın tek golü 60. dakikada penaltıdan James Tavernier'den geldi.
Rangers'da Rıdvan Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Rangers, 70 puanda kaldı. Motherwell, 32 puana yükseldi.
Rangers, ligde gelecek hafta Dundee FC deplasmanına gidecek. Motherwell, sahasında Aberdeen'i ağırlayacak.
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