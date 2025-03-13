Rangers iç sahada güven vermiyor

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Rangers, 24 Şubat'ta teknik direktör değişikliğine giderken, evinde 3 maçtır kazanamıyor.
Rangers, 24 Şubat'ta teknik direktör değişikliğine giderken, evinde 3 maçtır kazanamıyor.
Son 3 maçında mağlubiyet yaşayan İskoç ekibi, ligde lider Celtic'in 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Rangers, Avrupa Ligi lig aşamasında sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. FCSB ve Union SG'yi mağlup eden Rangers, Lyon'a kaybetti. İngiliz ekibi Tottenham ile de berabere kaldı.