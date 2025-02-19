RAMS Park zemini neden örtülmedi; işte cevabı

Galatasaray'ın İstanbul'daki yoğun kar yağışı sırasında RAMS Park zeminine örtü örtmemesi sosyal medyada gündem oldu.
BU NEDENLE ÖRTÜLMEDİ
RAMS Park yetkilileri, 21.30'da AZ Alkmaar'ın stadyumda yapılacak antrenmanı nedeniyle zemin üstüne örtüyü örtmedi. Örtünün örtülmesinin çok kolay olmadığı ve antrenman öncesi serip kaldırmanın zemini daha kötü etkileyeceği öğrenildi.
ANTRENMAN SONRASI ÖRTÜLECEK
Stadyum yetkilileri, AZ Alkmaar antrenmanı sonrası zemin için gerekli işlemleri yapıp örtüyü örtecek.
MAÇ SAATİNE KADAR KALACAK
Örtü, maç saatlerine kadar zeminde kalacak ve maça kısa süre kala zeminden kaldırılacak. Bu şekilde maça olabilecek en iyi zemin şartlarıyla başlanacak.
Maçtan hemen sonra zeminin gerekli bakımı yapılarak örtü kapatılacak ve Fenerbahçe maç saatine kadar örtü zeminden kalkmayacak.
BU NEDENLE ÖRTÜLMEDİ
RAMS Park yetkilileri, 21.30'da AZ Alkmaar'ın stadyumda yapılacak antrenmanı nedeniyle zemin üstüne örtüyü örtmedi. Örtünün örtülmesinin çok kolay olmadığı ve antrenman öncesi serip kaldırmanın zemini daha kötü etkileyeceği öğrenildi.
ANTRENMAN SONRASI ÖRTÜLECEK
Stadyum yetkilileri, AZ Alkmaar antrenmanı sonrası zemin için gerekli işlemleri yapıp örtüyü örtecek.
MAÇ SAATİNE KADAR KALACAK
Örtü, maç saatlerine kadar zeminde kalacak ve maça kısa süre kala zeminden kaldırılacak. Bu şekilde maça olabilecek en iyi zemin şartlarıyla başlanacak.
Maçtan hemen sonra zeminin gerekli bakımı yapılarak örtü kapatılacak ve Fenerbahçe maç saatine kadar örtü zeminden kalkmayacak.