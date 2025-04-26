RAMS Park, 2026'ya kadar kapalı gişe

Galatasaray taraftarı, kombine yenilemede fire vermedi. Loca ve kombine geliri bu sezon tarihi seviyeye yükselecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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RAMS Park, 2026'ya kadar kapalı gişe
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26 Nisan 2025 13:21
Üst üste üçüncü şampiyonluğa koşan Galatasaray, saha dışında da zirveden inmiyor.

1 milyon adet forma satış hedefine yaklaşan sarı-kırmızılılar, mağazacılık gelirini 2.5 milyar TL seviyesine çıkardı.

Loca ve kombine gelirinin ise 2.3 milyar TL olduğu son Divan Kurulu toplantısında açıklandı.

53 bin kapasiteli RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da yenilemeye sunulan yeni sezon kombinelerinde fire verilmedi.

Taraftarlar, 19 bin 500 ila 150 bin TL arasında fiyatları değişen kombinelere büyük ilgi gösterdi, passolig sitesi yoğunluktan dolayı zaman zaman erişime kısıtlandı. 

 
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