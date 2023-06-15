Ragbi Kadınlar Turnuvası Hırvatistan'da başlıyor.

Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar Trophy 1. ayak müsabakaları, Hırvatistan'da yapılacak.
Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-18 Haziran tarihlerinde başkent Zagreb'de düzenlenecek organizasyonda yer alacak milli kafile, Hırvatistan'a gitti.
13 SPORCU YER ALIYOR
Federasyon başkanı Nahit Şahin'in de yer aldığı kafilede 13 sporcu bulunuyor.
Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-18 Haziran tarihlerinde başkent Zagreb'de düzenlenecek organizasyonda yer alacak milli kafile, Hırvatistan'a gitti.
13 SPORCU YER ALIYOR
Federasyon başkanı Nahit Şahin'in de yer aldığı kafilede 13 sporcu bulunuyor.
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