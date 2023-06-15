Ragbi Kadınlar Turnuvası Hırvatistan'da başlıyor.

Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar Trophy 1. ayak müsabakaları, Hırvatistan'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ragbi Kadınlar Turnuvası Hırvatistan'da başlıyor.
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15 Haziran 2023 16:32
Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar Trophy 1. ayak müsabakaları, Hırvatistan'da yapılacak.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-18 Haziran tarihlerinde başkent Zagreb'de düzenlenecek organizasyonda yer alacak milli kafile, Hırvatistan'a gitti.

13 SPORCU YER ALIYOR

Federasyon başkanı Nahit Şahin'in de yer aldığı kafilede 13 sporcu bulunuyor.

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