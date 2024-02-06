Rafa Mir, Trabzonspor'a haber gönderdi!

Sevilla forması giyen ve Trabzonspor'un ilgilendiği Rafa Mir, bordo-mavili takıma haber gönderdi.
Ara transfer döneminde Sevilla'dan Valencia'ya gitmesi beklenen ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Rafa Mir, yeniden görüşmek için Trabzonspor'a haber gönderdi.
Bordo-mavililerin bu gelişme sonrası 26 yaşındaki santrforla yeniden masaya oturması bekleniyor.
Sevilla'da bu sezon 22 maçta forma sahaya çıkan Rafa Mir, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Ara transfer döneminde Sevilla'dan Valencia'ya gitmesi beklenen ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Rafa Mir, yeniden görüşmek için Trabzonspor'a haber gönderdi.
Bordo-mavililerin bu gelişme sonrası 26 yaşındaki santrforla yeniden masaya oturması bekleniyor.
Sevilla'da bu sezon 22 maçta forma sahaya çıkan Rafa Mir, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.