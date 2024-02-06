Rafa Mir, Trabzonspor'a haber gönderdi!

Trabzonspor transfer haberleri: Valencia'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Rafa Mir, Trabzonspor'a haber göndererek yeniden görüşme talep etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Rafa Mir, Trabzonspor'a haber gönderdi!
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06 Şubat 2024 16:28
Sevilla forması giyen ve Trabzonspor'un ilgilendiği Rafa Mir, bordo-mavili takıma haber gönderdi.

Ara transfer döneminde Sevilla'dan Valencia'ya gitmesi beklenen ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Rafa Mir, yeniden görüşmek için Trabzonspor'a haber gönderdi.

Bordo-mavililerin bu gelişme sonrası 26 yaşındaki santrforla yeniden masaya oturması bekleniyor.

Sevilla'da bu sezon 22 maçta forma sahaya çıkan Rafa Mir, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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